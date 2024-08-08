Haberler Magazin

TV YAYIN AKIŞI 9 AĞUSTOS CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

9 Ağustos TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 23:37 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 23:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI 9 AĞUSTOS CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 9 Ağustos TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (9 AĞUSTOS)

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.55 - İddiaların Aksine
  • 20.00 - Mum

ATV YAYIN AKIŞI (9 AĞUSTOS)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Görevimiz Tatil
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Malefiz

KANAL D YAYIN AKIŞI (9 AĞUSTOS)

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Magazin D Yaz
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - İnci Taneleri
  • 16:00 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Password

SHOW TV YAYIN AKIŞI (9 AĞUSTOS)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Seçkin Tetikçiler

STAR TV YAYIN AKIŞI (9 AĞUSTOS)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Yüksek Sosyete
  • 16:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Yol Arkadaşım 2

TV8 YAYIN AKIŞI (9 AĞUSTOS)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

ABD Olimpiyatlar'da finalde!
Teşekkürler Filenin Sultanları!
DİĞER
ABD - İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya voleybol maçı için geri sayım!
Külliye'de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi ağırladı | Filistin görüşüldü!
Fırtına evinde kaybetti!
Avcı: Özür diliyoruz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Henüz bitmiş bir şey yok!" "Henüz bitmiş bir şey yok!" 22:49
Avcı: Özür diliyoruz! Avcı: Özür diliyoruz! 22:31
İşte ülke puanımızda son durum! İşte ülke puanımızda son durum! 21:56
Jose'nin göz bebeği F.Bahçe yolunda! Jose'nin göz bebeği F.Bahçe yolunda! 21:21
TFF'den flaş açıklama! TFF'den flaş açıklama! 21:09
F.Bahçe Melih ile 'devam' dedi! F.Bahçe Melih ile 'devam' dedi! 20:21
Daha Eski
Avcı'dan flaş kadro açıklaması! Avcı'dan flaş kadro açıklaması! 19:24
Başakşehir avantajı kaptı! Başakşehir avantajı kaptı! 18:44
Bir dönem resmen sona erdi! Pepe... Bir dönem resmen sona erdi! Pepe... 18:28
Fırtına evinde kaybetti! Fırtına evinde kaybetti! 17:58
Trabzonspor - Rapid Wien | İlk 11'ler belli oldu! Trabzonspor - Rapid Wien | İlk 11'ler belli oldu! 17:50
İlkay'dan transfer açıklaması! İlkay'dan transfer açıklaması! 17:48