MASTERCHEF ELEME ADAYI 8 AĞUSTOS 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım keni içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 8 Ağustos 2024 tarihli yayına daşr detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 8 Ağustos Perşembe günü ekrana gelen bölümünde takımlar en iyi İspanyol lezzetlerini yapmak için mücadele etti. Kazanan takım belli olduğunda dokunulmazlık oyunu oynanacak. Gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.