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MASTERCHEF ELEME ADAYI 7 AĞUSTOS 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ederken haftanın takımları da belli oldu. Mavi ve kırmızı takım verilen yemeği en iyi şekilde yapmak için kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 7 Ağustos tarihli yayından detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 22:25 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 22:26
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MASTERCHEF ELEME ADAYI 7 AĞUSTOS 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI 7 AĞUSTOS 2024 | MasterChef'te haftanın kırmızı ve mavi takımları mücadele ediyor. 7 Ağustos 2024 tarihli bölümde takımlar arasında düello oyunu oynandı. En iyi Laz Böreği'ni yapan takım günün kazananı olurken kaybedne takım dokunulmazlık oyunu oynuyor. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtı ve merak edilenleri sizler için derledik.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 7 Ağustos Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları en iyi Laz Böreği'ni yapmak için mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayları belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.

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