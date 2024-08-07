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Aşk Tarifi (The Hundred-Foot Journey) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Aşk Tarifi hangi yıl çekildi?

Komedi ve dram türünde çekilen Aşk Tarifi filmi dikkat çekti. Lasse Hallström yönetmenliğinde çekilen film Steven Knight tarafından yazıldı. Peki, Aşk Tarifi (The Hundred-Foot Journey) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Aşk Tarifi hangi yıl çekildi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 21:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 16:21
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Aşk Tarifi (The Hundred-Foot Journey) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Aşk Tarifi hangi yıl çekildi?

Orijinal ismi The Hundred-Foot Journey olan Aşk Tarifi filmi ilk kez 2014 yılında vizyona girmişti. Yönetmenliğini Lasse Hallström'ün yaptığı film merak konusu oldu. Aşk Tarifi (The Hundred-Foot Journey) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorusunun yanıtı ve detayları sizler için derledik.

AŞK TARİFİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bombay'da yaşayan Hassan Haji, dedesinin işlettiği restoran sayesinde mutfakla çocuk yaşta tanışmış, bu ilgisini yeteneğiyle pekiştirmiştir. Şimdilerde genç bir adam olan Hassan, dedesinden kalan müesseseyi başarıyla işletirken beklenmedik bir trajedi nedeniyle Bombay'dan taşınmak durumunda kalır. Ailesiyle birlikte Fransa'nın bir kasabasına yerleşir ve işini burada devam ettirmek için hazırlıklara başlar, restoranını açar. Böylece bu yeni restoranın sunduğu egzotik Hint mutfağı kısa sürede bölge halkının dikkatini çeker. Bu nedenle de bölgenin prestijli restoranı Le Saule Pleureur'de bir telaş başlar. Şef Madame Mallory, yeni rakibi Hassan'ın kendinden daha yetenekli olduğunu fark etmiştir ve bu durum, aralarında esaslı bir rekabetin doğmasına neden olur.

AŞK TARİFİ OYUNCULARI

  • Helen Mirren
  • Om Puri
  • Manish Dayal
  • Charlotte Le Bon
  • Rohan Chand
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