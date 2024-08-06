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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 6 AĞUSTOS 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu? Potaya kim gitti?

MasterChef 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Hafta boyunca en iyi yemeği yapmaya çalışan takımlar dokunulmazlık oyununa kalmamak için mücadele ediyor. MasterChef eleme adayı kim oldu? Potaya kim gitti? sorularının yanıtı merak edilirken 6 Ağustos 2024 tarihli yayının detayları haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 22:49 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 23:57
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 6 AĞUSTOS 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu? Potaya kim gitti?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 6 AĞUSTOS 2024 | MasterChef'te kırmızı ve mavi takımın hafta boyunca mücadelesi sürüyor. Danilo, Somer ve Mehmet şef jüriliğinde gerçekleştirilen programda yarışmacılar en iyi yemeği yapmak istiyorlar. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? Potaya kim gitti? Detaylar ve güncel bilgiler haberimizde..

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 6 Ağustos 2024 tarihli yayınında takım oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise dokunulmazlık için mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan isim ALPER oldu. Alper eleme potasına giren ilk ismi SERHAT olarak seçti.

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