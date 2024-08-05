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MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 5 Ağustos 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

MasterChef yeni sezonda final eleme turları tamamlandı. Ana kadroda yer alan 20 ismin belli olmasının ardından sezonun ilk kaptanlık oyunu oynanıyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanları iki grupta da ye alacak isimleri belirleyecek. İzleyiciler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 5 Ağustos 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ile mavi ve kırmızı takımları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 19:44
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MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 5 Ağustos 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 5 AĞUSTOS 2024 | MasterChef'in 5 Ağustos 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun ilk kaptanlık oyunu oynanıyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşecek. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni sezonun ilk kaptanlık oyunu 5 Ağustos tarihli yayında oynanıyor. En iyi menemeni yapmak için mücadele eden yarışmacılar haftanın takımlarını da belirlemiş olacak. Mavi ve kırmızı takım kaptanları belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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