MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 5 Ağustos 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 5 AĞUSTOS 2024 | MasterChef'in 5 Ağustos 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun ilk kaptanlık oyunu oynanıyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşecek. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni sezonun ilk kaptanlık oyunu 5 Ağustos tarihli yayında oynanıyor. En iyi menemeni yapmak için mücadele eden yarışmacılar haftanın takımlarını da belirlemiş olacak. Mavi ve kırmızı takım kaptanları belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.