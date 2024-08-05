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Kaçak (The Fugitive) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Kaçak hangi yıl çekildi?

Aksiyon severlerin dikkatini çeken Kaçak filmi merak konusu oldu. Orijinal ismi The Fugitive olan film ilk kez 1993 yılında vizyona girmişti. Peki, Kaçak (The Fugitive) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 15:55
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Kaçak (The Fugitive) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Kaçak hangi yıl çekildi?

Orijinal ismi The Fugitive olan Kaçak filmi izleyicilerin dikkatini çekti. Zengin oyuncu kadrosu ve ilginç konusuyla bilinen film ile ilgili Kaçak (The Fugitive) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kaçak hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde...

KAÇAK (THE FUGITIVE) KONUSU NEDİR?

1960'ların ünlü televizyon serisinden sinemaya başarıyla uyarlanan filmde, Dr. Richard Kimble'ı David Janssen'in yerine bu kez Harrison Ford canlandırıyor.

Ünlü cerrah Dr. Richard Kimble, haksız yere karısını öldürmekle suçlanarak hapse atılır. Cezaevine nakli sırasında bir mahkumun kaçma girişimi, büyük bir kaza ile sonuçlanır. Bu fırsatı değerlendiren Kimble, karısının gerçek katilini bulmak için kaçar.

Peşinde hapishane kaçkınlarını kovalayan Marshal ekibi ve liderleri Sam Gerard (Tommy Lee Jones) ile Kimble, ipuçlarını izleyerek gerçek katili ortaya çıkarmayı dener...

KAÇAK FİLMİ OYUNCULARI

  • Harrison Ford
  • Tommy Lee Jones
  • Sela Ward
  • Joe Pantoliano
  • Julianne Moore
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