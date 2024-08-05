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Belalı Tanık 2 (Hitman's Wife's Bodyguard) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Belalı Tanık 2 hangi yıl çekildi?

Belalı Tanık 2 filmi ilk filmin devamı olarak 2021 yılında vizyona girdi. Aksiyon türünü severlerin dikkatini çeken filmin yönetmen koltuğunda Patrick Hughes oturuyor. Peki, Belalı Tanık 2 (Hitman's Wife's Bodyguard) konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 16:15
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Belalı Tanık 2 (Hitman's Wife's Bodyguard) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Belalı Tanık 2 hangi yıl çekildi?

Orijinal ismi Hitman's Wife's Bodyguard olan Belalı Tanık 2 filmi izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. İlk kez 2021 yılında vizyona giren film aksiyon ve macera türünde çekildi. Belalı Tanık 2 (Hitman's Wife's Bodyguard) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Belalı Tanık 2 hangi yıl çekildi? sorularının yanıtlarını ve bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

BELALI TANIK 2 KONUSU NEDİR?

Michael Bryce uluslararası silah tüccarı Takashi Kurosawa'nın özel korumasıdır. Bryce'ın keyfi yerinde lüks hayatın tüm nimetlerinden faydalanmaktadır. Ancak Kurosawa bir tetikçi tarafından vurulur. Onu korumayı başaramayan Bryce soğukkanlılığını kaybeder. İki yıl sonra kariyeri diplerdedir. Birkaç uyuşturucu bağımlısı yöneticiyi korumak dışında başarılı bir yakalayamamıştı.

Terapisti artık soğukkanlı olmayan ve işini bu yüzden yapamayan Bryce'a dinlenmesi gerektiğini söyler ve bir süre uzak kalmaya karar verir. Fakat bu kısmi emeklilik fikri eski sevgilisi . Ajan Roussel'ın yardım isteğiyle askıya alınır. Acımasız diktatör Vladislav Dukhovic aleyhinde tanıklık yapmayı kabul eden Darius Kincaid'i Lahey'e götürmek için yola çıkar. Yolları yeniden kesişen Bryce Kurosawa'yı öldürerek kariyerinin sonunu getiren tetikçinin Darius olduğunu öğrenir.

BELALI TANIK 2 OYUNCULARI

  • Ryan Reynolds
  • Samuel L. Jackson
  • Stewart Alexander
  • Tsuwayuki Saotome

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