YALAN 10. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 10. bölümü ile dikkat çeken dizide Duru, Berrin'i yaralayanın Melike olduğuna emindir. Melike hemen göz altına alınırken Duru da babasına Melike ve annesi arasındaki hesaplaşmanın esas sebebini açıklar. Yalan 10. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı...

YALAN 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Kadir'in Aksoy Şirketine ortak olmasıyla, Aksoylar cephesinde tüm dengeler altüst olur. Tüm planın Melike tarafından yapıldığını düşünen Berrin bir yandan onu sıkıştırırken, bir yandan da yeni bir müttefik olarak gördüğü Zehra'yı ve Hazal'ı yanına çekmeye karar verir. Kadir'e kızan Zehra da beklenmedik bir hamleyle ona dersini vermek ister. Duru ve Kerim arasındaki çekimi hisseden Melike, hem Hazal, hem de Duru'yu korumak için bu işin peşine düşer. Ama Kerim onun gerçekleri öğrenmesini engeller.

Artık ailesine güveni kalmayan Duru kendi araştırmasını kendi yapmaya başlar. Kerim'in söylediği yalanları anlayan Duru, kimsenin tahmin etmeyeceği bir oyunla ondan intikam almaya karar verir. Hazal ve Melike'nin onu yakalamasıyla bu oyun bir felakete dönüşür.

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?