Singapur'da hangisini yapmak suçtur ve yapanlar para ve hapis cezasıyla karşılaşabilir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 4 AĞUSTOS 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Singapur'da hangisini yapmak suçtur ve yapanlar para ve hapis cezasıyla karşılaşabilir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Singapur'da hangisini yapmak suçtur ve yapanlar para ve hapis cezasıyla karşılaşabilir?

A) Esnerken elle ağzı kapatmamak

B) Umumi tuvalet kullanıp sifon çekmemek

C) Sesli şekilde sümkürmek

D) Otururken bacak bacak üstüne atmak

Cevap: B