Haberler Magazin

Singapur'da hangisini yapmak suçtur ve yapanlar para ve hapis cezasıyla karşılaşabilir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 4 AĞUSTOS 2024 PAZAR

Kim Milyoner Olmak İster'de "Singapur'da hangisini yapmak suçtur ve yapanlar para ve hapis cezasıyla karşılaşabilir?" sorusu soruldu. Programın izleyicileri sorunun yanıtını araştırıyor. atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları izleyici karşısına geçiyor. İşte sorunun yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 21:43 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 21:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Singapur'da hangisini yapmak suçtur ve yapanlar para ve hapis cezasıyla karşılaşabilir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 4 AĞUSTOS 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Singapur'da hangisini yapmak suçtur ve yapanlar para ve hapis cezasıyla karşılaşabilir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Singapur'da hangisini yapmak suçtur ve yapanlar para ve hapis cezasıyla karşılaşabilir?

A) Esnerken elle ağzı kapatmamak

B) Umumi tuvalet kullanıp sifon çekmemek

C) Sesli şekilde sümkürmek

D) Otururken bacak bacak üstüne atmak

Cevap: B

Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin?
G.Saray transferde gaza bastı! Gabriel Sara'nın ardından....
DİĞER
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Bu kadarı ‘yok artık’ dedirtti: İspanyollar resmen duyurdu
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor: Ana gündem Orta Doğu | İşte masadaki konular...
Hatice Akbaş Paris 2024'te finalde!
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Hollandalı kanat! Beşiktaş'a Hollandalı kanat! 21:30
Trabzonspor'un acı günü! Trabzonspor'un acı günü! 21:22
Milli Boksör Hatice Akbaş aslen nereli? Milli Boksör Hatice Akbaş aslen nereli? 18:52
MotoGP Britanya'da kazanan Bastianini MotoGP Britanya'da kazanan Bastianini 17:56
Sivasspor'da şok sakatlık! Sivasspor'da şok sakatlık! 16:51
Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin? Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin? 16:15
Daha Eski
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! 15:08
F.Bahçe'de Meesseman ile sözleşme uzatıldı! F.Bahçe'de Meesseman ile sözleşme uzatıldı! 14:38
F.Bahçe'ye durmak yok! F.Bahçe'ye durmak yok! 14:35
Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... 13:54
Kayserispor'dan Burak Yılmaz açıklaması! Kayserispor'dan Burak Yılmaz açıklaması! 13:31
Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak 11:51