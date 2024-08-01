TV YAYIN AKIŞI 1 AĞUSTOS PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 1 Ağustos TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (1 AĞUSTOS)

09.20 - Kasaba Doktoru

12.35 - Lingo Türkiye

14.00 - Seksenler

15.15 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI (1 AĞUSTOS)

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Sen Anlat Karadeniz

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Görevimiz Tatil

16.00 - Kardeşlerim

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Alan

KANAL D YAYIN AKIŞI (1 AĞUSTOS)

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Magazin D Yaz

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - İnci Taneleri

16:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Yalan

SHOW TV YAYIN AKIŞI (1 AĞUSTOS)

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Aranan Adam

STAR TV YAYIN AKIŞI (1 AĞUSTOS)

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:30 - Yüksek Sosyete

16:15 - Erkenci Kuş

19:00 - Star Haber

20:00 - Koruyucu

TV8 YAYIN AKIŞI (1 AĞUSTOS)