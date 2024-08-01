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Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Hedefim Sensin hangi yıl çekildi?

İlk kez 2018 yılında vizyona giren Hedefim Sensin komediseverlerin dikkatini çekti. Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hedefim Sensin hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları merak edilirken filmin zengin oyuncu kadrosunu ve detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 23:53
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Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Hedefim Sensin hangi yıl çekildi?

Yönetmen koltuğunda "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif v 216" gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu "Hedefim Sensin" filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor. Peki, Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Hedefim Sensin hangi yıl çekildi?

HEDEFİM SENSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur.

Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır. Yönetmen koltuğunda "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif v 216" gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu "Hedefim Sensin" filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI

  • Ata Demirer
  • Demet Akbağ
  • Tarık Ünlüoğlu
  • Gonca Vuslateri
  • İlker Aksum
  • Erkan Can

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