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MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 31 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA

MasterChef final eleme turlarında 4. haftaya girildi. Ana kadronun neredeyse tamamının belli olduğu programda son 4 kişi alınacak. Asil kadroya giremeyen yarışmacılar ise önce yedek adayı olabilmek için sonrasında ise yedeklerden ana kadroya girebilmek için mücadele edecekler. İzleyiciler ise MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? sorusunun yanıtını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 20:07
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MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 31 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA

MasterChef yeni sezonda final eleme turları devam ediyor. 31 Temmuz 2024 tarihli programda en iyi yaratıcı yemeği yaparak Danilo, Mehmet ve Somer şefi etkilemeye çalışan yarışmacılardan bir kişi ana kadroya girmeye hak kazanacak. İzleyenler MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtlarını araştırırken detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF 17. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'in 31 Temmuz2024 tarihli bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. En iyi yemeği yapmaya çalışan yarışmacılar 17. isim olmaya uğraşıyor. MasterChef 17. yarışmacı belli olduğunda haberimizin içerisinde güncel detayları bulabilirsiniz.

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