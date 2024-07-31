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Koruyucu (The Marksman) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Koruyucu hangi yıl çekildi?

Niam Neeson'ın başrolle dikkat çektiği Koruyucu filmi izleyiciler tarafından merak edildi. İlk kez 2021 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Robert lorenz oturuyor. Peki, Koruyucu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 00:07
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Koruyucu (The Marksman) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Koruyucu hangi yıl çekildi?

Orijinal ismi The Marksman olan Koruyucu filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2021 yılında vizyona giren filmle ilgili Koruyucu (The Marksman) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bilmeniz gereken tüm bilgileri sizler için derledik.

KORUYUCU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Koruyucu, bir kartel üyelerinin peşine düştüğü bir çocuğu korumaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Eski bir keskin nişancı olan Jim Hanson, Arizona-Meksika sınırında sahibi olduğu bir çiftlikte yaşamının sürdürür. Yaşadığı kaybın etkisinden kurtulamayan Jim, günlerini köpeği Jackson ile geçirir. Onun hayatı, Meksikalı bir kartelin üyeleri tarafından takip edilen Rosa'nın oğlu Miguel ile birlikte kaçıp, Jim'in ülkesine gelmesiyle bambaşka bir hal alır. Rosa'nın bir çatışma sırasında ölmesi üzerine Jim, Miguel'e peşindekilerden kaçıp, hayatını kurtarması için yardım eder.

KORUYUCU OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Liam Neeson
  • Jacob Perez
  • Katheryn Winnick
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