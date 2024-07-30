Haberler Magazin Yeşil Yol (The Green Mile) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Yeşil Yol hangi yıl çekildi?

Yeşil Yol (The Green Mile) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Yeşil Yol hangi yıl çekildi?

Yeşil Yol (The Green Mile), 1999 yılında Frank Darabont tarafından yönetilmiş ve Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Kült filmler arasına adını yazdıran yapım merak konusu oldu. Yeşil Yol (The Green Mile) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yeşil Yol hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları merak edilirken detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 22:07
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Yeşil Yol (The Green Mile) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Yeşil Yol hangi yıl çekildi?

İlk kez 1999 yılında vizyona giren ve unutulmaz filmler arasında yer alan Yeşil Yol izleyiciler tarafından araştırılıyor. Filmin başrollerinde Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, ve David Morse gibi isimler yer alıyor. Peki, Yeşil Yol (The Green Mile) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte tüm merak edilenler...

YEŞİL YOL (THE GREEN MILE) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeşil Yol, bir hapishane görevlisi ile bir mahkumun öyküsünü anlatıyor. Paul Edgecomb'un hapishanedeki görevi, idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir gün John Coffey isimli korkutucu görünümlü bir adamla tanışır. Ancak Coffey'in bu ürkütücü görünümünün altında oldukça saf bir ruh yatmaktadır. Coffey, iki küçük kız çocuğunun katil davasında yargılanmaktadır. Coffey'in günden güne gün yüzüne çıkan dünya ötesi güçleri, karakteri hakkında yeni ipuçlarını anbean ortaya çıkaracaktır.

YEŞİL YOL FİLMİ OYUNCULARI

  • Tom Hanks

  • Michael Clarke Duncan

  • David Morse

Türk Telekom
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