Haberler Magazin MasterChef 16. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 30 TEMMUZ 2024 SALI

MasterChef 16. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 30 TEMMUZ 2024 SALI

MasterChef yeni sezonda final eleme turları devam ediyor. 30 Temmuz 2024 tarihli programda en iyi yaratıcı yemeği yaparak Danilo, Mehmet ve Somer şefi etkilemeye çalışan yarışmacılardan bir kişi ana kadroya girmeye hak kazanacak. İzleyenler MasterChef 16. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtlarını araştırırken detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 21:57
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MasterChef 16. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 30 TEMMUZ 2024 SALI

MasterChef ana kadro elemeleri sürüyor. 30 Temmuz Salı günü ekrana gelen bölümde asil kadroda yer alacak olan 16. yarışmacı için mücadele ediliyor. İzleyiciler ise MasterChef 16. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Güncel bilgileri ise sizler için derledik.

MASTERCHEF 16. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'in 30 Temmuz Salı günü ekrana gelen bölümünde yarışmacılar ana kadroya girmek için önce Altı Ezmeli Kebap yaptılar. Bu etabı geçen yarışmacılar bir sonraki aşamada yaratıcılık oyunu oynayacak. MasterChef ana kadrosuna 16. olarak giren isim belli olduğunda ise haberimizin içerisinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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