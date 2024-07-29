Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ SALI | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ SALI | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

30 Temmuz TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 23:25 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 23:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ SALI | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 30 Temmuz TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (30 TEMMUZ)

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.55 - İddiaların Aksine
  • 20.00 - Büyük Beyaz

ATV YAYIN AKIŞI (30 TEMMUZ)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Görevimiz Tatil
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - İkizler Projesi

KANAL D YAYIN AKIŞI (30 TEMMUZ)

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Magazin D Yaz
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - İnci Taneleri
  • 16:00 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Mekanik

SHOW TV YAYIN AKIŞI (30 TEMMUZ)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - En Büyük Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI (30 TEMMUZ)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Yüksek Sosyete
  • 16:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Gora

TV8 YAYIN AKIŞI (30 TEMMUZ)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

G.Saray'a Oliveira piyangosu!
G.Saray Yusuf Yazıcı ile anlaştı!
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tüm dünya bunu konuşacak! Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'ndaki "Son Akşam Yemeği" skandalına sanat yönetmeninden geri vites: Hz. İsa değil pagan şenliği
Mourinho'dan transfer açıklaması!
F.Bahçe'ye İspanyol ön libero!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boluspor Estrela'yı kadrosuna kattı! Boluspor Estrela'yı kadrosuna kattı! 22:35
G.Saray Yusuf Yazıcı ile anlaştı! G.Saray Yusuf Yazıcı ile anlaştı! 22:33
Fırtına'nın Ruzomberok mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Ruzomberok mesaisi sürüyor! 21:45
Arsenal İtalyan yıldıza 45 milyon Euro ödedi! Arsenal İtalyan yıldıza 45 milyon Euro ödedi! 21:40
Osayi'den flaş Mourinho sözleri! "Korkutucu" Osayi'den flaş Mourinho sözleri! "Korkutucu" 21:01
G.Saray'a Oliveira piyangosu! G.Saray'a Oliveira piyangosu! 20:54
Daha Eski
MHK 2024-2025 Sezonu Yaz Semineri'nin açılışı yapıldı MHK 2024-2025 Sezonu Yaz Semineri'nin açılışı yapıldı 20:34
Okay Yokuşlu Trabzonspor'da! Okay Yokuşlu Trabzonspor'da! 19:45
Sıcak gelişme! F.Bahçe o transferden çekildi Sıcak gelişme! F.Bahçe o transferden çekildi 19:13
PSG'den G.Saraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur PSG'den G.Saraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur 18:43
"F.Bahçe'yi elemek istiyoruz!" "F.Bahçe'yi elemek istiyoruz!" 18:38
F.Bahçe Lugano maçına hazır! F.Bahçe Lugano maçına hazır! 18:33