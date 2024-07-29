Haberler Magazin MASTERCHEF YEDEK ADAYLARI 2024 | MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 29 Temmuz Pazartesi

MASTERCHEF YEDEK ADAYLARI 2024 | MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 29 Temmuz Pazartesi

MasterChef Türkiye yeni sezonun 3. haftasında eleme turları devam ediyor. Bu hafta ana kadroya girmeyi başaramayan yarışmacılar yedek adaylar arasına adını yazdırabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 29 Temmuz 2024 Pazartesi tarihli yarışmaya dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 22:23 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 23:37
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MASTERCHEF YEDEK ADAYLARI 2024 | MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 29 Temmuz Pazartesi

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Ana kadroda yer almak isteyen yarışmacılar final turunda mücadele ediyor. Hafta boyunca ana kadroya giremeyenler ise yedek yarışmacı adayları arasına katılabilmek için en iyi yemeği yapmaya çalışıyorlar. Peki, MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? İşte yanıtı...

MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'in 29 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yedek yarışmacı adayları için kıyasıya mücadele sürüyor. Yedek adaylar arasında giren isimler ERİM ve ENSAR oldu.

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