"Yiyecek Hakkı'nın insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada hangi iki ülke "Hayır" oyu vermiştir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 28 TEMMUZ 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Yiyecek Hakkı'nın insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada hangi iki ülke "Hayır" oyu vermiştir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda "Yiyecek Hakkı'nın insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke "Evet" oyu vermişkne sadece hangi iki ülke "Hayır" oyu vermiştir?

A) Rusya ve Çin

B) Birleşik Krallık ve Fransa

C) ABD ve İsrail

D) İsviçre ve Belçika

Cevap: C