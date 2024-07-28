Haberler Magazin MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 28 TEMMUZ 2024 PAZAR

MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 28 TEMMUZ 2024 PAZAR

MasterChef ana kadro elemeleri sürüyor. 28 Temmuz Pazar günü ekrana gelen bölümde asil kadroda yer alacak olan 15. yarışmacı için mücadele ediliyor. İzleyiciler ise MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Güncel bilgileri ise sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 22:08
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MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 28 TEMMUZ 2024 PAZAR

MasterChef yeni sezonda final eleme turları devam ediyor. 28 Temmuz 2024 tarihli programda en iyi yaratıcı yemeği yaparak Danilo, Mehmet ve Somer şefi etkilemeye çalışan yarışmacılardan bir kişi ana kadroya girmeye hak kazanacak. İzleyenler MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtlarını araştırırken detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te final eleme turları devam ederken yarışmacılar en iyi Astarlı Sütlaç tarifi için yarıştı. Yaratıcılık oyununda başarılı olarak ana kadroya girmeye hak kazanan iism ise henüz belli olmadı. 15. yarışmacı açıklandığında haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.

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