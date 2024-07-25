Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

25 Temmuz TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 23:35 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 15:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 25 Temmuz TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (25 TEMMUZ)

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.55 - İddiaların Aksine
  • 20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV YAYIN AKIŞI (25 TEMMUZ)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Görevimiz Tatil
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Alan

KANAL D YAYIN AKIŞI (25 TEMMUZ)

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Magazin D Yaz
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - İnci Taneleri
  • 16:00 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Aşk-ı Memnu

SHOW TV YAYIN AKIŞI (25 TEMMUZ)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Herkül: Efsane Başlıyor

STAR TV YAYIN AKIŞI (25 TEMMUZ)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Yüksek Sosyete
  • 16:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Bir Baba Hindu

TV8 YAYIN AKIŞI (25 TEMMUZ)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

G.Saray yeni transferini böyle açıkladı!
Türk Telekom
DİĞER
Herkes yeni takımını merak ediyordu! Geleceğin yıldızı için 608 milyon Lira ödediler | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı başladı! İşte masadaki konu başlıkları
En-Nesyri'nin maliyeti duyuruldu!
F.Bahçe'de sıra orta sadaha!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yeni transferini böyle açıkladı! G.Saray yeni transferini böyle açıkladı! 15:53
Günün transfer bombası: Memphis Depay! Günün transfer bombası: Memphis Depay! 15:44
G.Saray'da flaş gelişme! Kazımcan... G.Saray'da flaş gelişme! Kazımcan... 14:34
Ruzomberok - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! Ruzomberok - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! 14:15
Başakşehir - La Fiorita maçı saat hangi kanalda? Başakşehir - La Fiorita maçı saat hangi kanalda? 13:30
"Beni birçok takım istedi ama..." "Beni birçok takım istedi ama..." 13:22
Daha Eski
En-Nesyri'nin maliyeti duyuruldu! En-Nesyri'nin maliyeti duyuruldu! 12:53
Ostigard transferinde son durum ne? Beşiktaş... Ostigard transferinde son durum ne? Beşiktaş... 12:36
G.Saray'dan transfer açıklaması! Resmen... G.Saray'dan transfer açıklaması! Resmen... 11:35
Süper Lig'de görev alacak hakemler açıklandı Süper Lig'de görev alacak hakemler açıklandı 11:30
F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Djiku... F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Djiku... 11:22
Tete Panathinaikos'un UEFA kadrosunda! Tete Panathinaikos'un UEFA kadrosunda! 10:33