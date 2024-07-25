Senaryosunu Julian Fellowes ve Christopher McQuarrie'nin ortak olarak kaleme aldığı Turist filmi izleyicilerin dikattini çekti. Zengin oyuncu kadrosu ve ilginç konusuyla ilgi gören film ile ilgili Turist (The Tourist) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Turist hangi yıl çekildi? sorguları yapılıyor. Bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

TURİST (THE TOURIST) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakışıklı aktör Johnny Deep'in canlandırdığı Frank, aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya'da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak için İtalya'ya giden Amerikalı turist, Frank'in etrafında şekillenen bu filmde Angelina Jolie, tüm ihtişamıyla Elise karakterine can veriyor. Olağanüstü bir figür olan Elise ile Frank'in yolları bir şekilde kesişmiş ve işler değişmiştir. Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder. Filmin Jérôme Salle'in 2005 tarihli Anthony Zimmer'ından yeniden çevrim olduğunu hatırlatalım.

TURİST FİLMİ OYUNCULARI

Angelina Jolie

Johnny Depp

Timothy Dalton

Paul Bettany

Rufus Sewell