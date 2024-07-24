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Bir Baba Hindu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Bir Baba Hindu hangi yıl çekildi?

Komedi severlerin ilgiyle takip ettiği Bir Baba Hindu TV ekranlarında yayınlanıyor. Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı filmle ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk kez 2015 yılında vizyona giren Bir Baba Hindu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 22:19
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Bir Baba Hindu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Bir Baba Hindu hangi yıl çekildi?

Sermiyan Midyat'ın başrolünde yer aldığı Bir Baba Hindu filmi izleyiciler tarafından ilgi çekti. Komedi türünde çekilen filmin yönetmen koltuğunda da Sermiyan Midyat oturuyor. Peki, Bir Baba Hindu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bir Baba Hindu hangi yıl çekildi? İşte detaylar...

BİR BABA HİNDU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Günün birinde Gundhi Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca Fadıl genç kadını bulma yoluna baş koyar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir. Fadıl, Hulusi ve Mumbai'da çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi'ye ulaşmaya çalışır. Ancak Fadıl'ın ailesi de Mumbai'ye geldiğinde işler iyice karışır...

Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Bir Baba Hindu absürd bir hint komedisini beyazperdeye taşıyor. Filmin başrollerini paylaşan Sermiyan Midyat ve 2010'da Dünya Güzeli seçilen Hintli oyuncu Nicole Faria'ya Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Füsun Demirel eşlik ediyor.

BİR BABA HİNDU OYUNCULARI

  • Sermiyan Midyat
  • Nicole Faria
  • Şafak Sezer

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