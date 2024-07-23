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TAŞIYICI 3 FİLMİNİN KONUSU NE? - Taşıyıcı 3 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Taşıyıcı 3 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Taşıyıcı 3 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2008 yapımı macera filmi Taşıyıcı 3 detayları haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 18:22
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TAŞIYICI 3 FİLMİNİN KONUSU NE? - Taşıyıcı 3 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Louis Leterrier üstlendiği 2008 yapımı Taşıyıcı 3 filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Taşıyıcı 3 filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

TAŞIYICI 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Frank, Marsilya'daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid'in kaçırılan kızı Valentina'yı Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya götürmekle yükümlüdür. Frank, yolculuk sırasında bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Yolculuk sırasında Frank ile Valentina birbirlerine aşık olurlar.

TAŞIYICI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Natalya Rudakova
  • Jason Statham
  • Robert Knepper
  • Aline Stinus
  • Semmy Schilt
  • François Berleand
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