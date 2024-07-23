TAŞIYICI 3 FİLMİNİN KONUSU NE? - Taşıyıcı 3 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Louis Leterrier üstlendiği 2008 yapımı Taşıyıcı 3 filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Taşıyıcı 3 filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

TAŞIYICI 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Frank, Marsilya'daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid'in kaçırılan kızı Valentina'yı Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya götürmekle yükümlüdür. Frank, yolculuk sırasında bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Yolculuk sırasında Frank ile Valentina birbirlerine aşık olurlar.