Haberler Magazin MASTERCHEF YEDEK ADAYLARI 2024 | MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 23 Temmuz Salı

MASTERCHEF YEDEK ADAYLARI 2024 | MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 23 Temmuz Salı

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Ana kadroda yer almak isteyen yarışmacılar final turunda mücadele ediyor. Hafta boyunca ana kadroya giremeyenler ise yedek yarışmacı adayları arasına katılabilmek için en iyi yemeği yapmaya çalışıyorlar. Peki, MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? İşte yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 22:40 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 22:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF YEDEK ADAYLARI 2024 | MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 23 Temmuz Salı

MasterChef Türkiye yeni sezonun 2. haftasında eleme turları devam ediyor. Bu hafta ana kadroya girmeyi başaramayan yarışmacılar yedek adaylar arasına adını yazdırabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 23 Temmuz 2024 Salı tarihli yarışmaya dair detaylar haberimizde...

MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'in 23 Temmuz Salı günü ekrana gelen bölümünde ikinci haftanın yedek yarışmacı adayları Şirin ve Yudum oldu.

MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACI ADAYLARI

MasterChef Türkiye yeni sezonun ilk haftasında yedek adayı olan yarışmacılar Bera, Huriye ve Bartu ve Şeyhmus olmuştu..

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

3. tur elemelerinin ilk haftası sona ererken, ana kadroya giren ilk 5 yarışmacı da netlik kazandı. Bu yarışmacılar şunlar oldu:

  • Zeynep
  • Hakan
  • Onur
  • Ümmühan
  • Deniz
Dzeko coştu! F.Bahçe tur kapısını araladı
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon
DİĞER
Bali tatili dönüşü Çağla Şıkel'e oğlu Kuzey'den sürpriz! Elleriyle annesine bakın ne yapmış...
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren düzenleme komisyonda kabul edildi
Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 22:26
Lugano - F.Bahçe | CANLI Lugano - F.Bahçe | CANLI 20:39
Panathinaikos Ergin Ataman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! Panathinaikos Ergin Ataman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! 20:10
Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı! Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı! 19:07
Göztepe savunmasını Novatus Dismas Miroshi ile güçlendirdi! Göztepe savunmasını Novatus Dismas Miroshi ile güçlendirdi! 18:51
G.Saray'dan Trippier bombası G.Saray'dan Trippier bombası 18:48
Daha Eski
F.Bahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu! 18:20
Draguş'un forma numarası belli oldu Draguş'un forma numarası belli oldu 16:30
Lugano - F.Bahçe maçı saat kaçta? Lugano - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:23
Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi 15:58
Süper Kupa'da tribün dağılımı belli oldu Süper Kupa'da tribün dağılımı belli oldu 15:12
Can Keleş: Teklif geldiğinde... Can Keleş: Teklif geldiğinde... 15:10