MASTERCHEF YEDEK ADAYLARI 2024 | MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 23 Temmuz Salı

MasterChef Türkiye yeni sezonun 2. haftasında eleme turları devam ediyor. Bu hafta ana kadroya girmeyi başaramayan yarışmacılar yedek adaylar arasına adını yazdırabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 23 Temmuz 2024 Salı tarihli yarışmaya dair detaylar haberimizde...

MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'in 23 Temmuz Salı günü ekrana gelen bölümünde ikinci haftanın yedek yarışmacı adayları Şirin ve Yudum oldu.

MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACI ADAYLARI

MasterChef Türkiye yeni sezonun ilk haftasında yedek adayı olan yarışmacılar Bera, Huriye ve Bartu ve Şeyhmus olmuştu..

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

3. tur elemelerinin ilk haftası sona ererken, ana kadroya giren ilk 5 yarışmacı da netlik kazandı. Bu yarışmacılar şunlar oldu: