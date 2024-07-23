TV izleyicileri Greenland: Son Sığınak filmini araştırmaya başladı. Greenland: Son Sığınak filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Son Sığınak hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları merak edilirken ilk kez 2020 yılında gösterime giren filmle ilgili detaylar haberimizde...

GREENLAND: SON SIĞINAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

GREENLAND: SON SIĞINAK OYUNCULARI