Haberler Magazin Yıldızlar Da Kayar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Yıldızlar Da Kayar hangi yıl çekildi?

Yıldızlar Da Kayar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Yıldızlar Da Kayar hangi yıl çekildi?

Yıldızlar Da Kayar filmi TV'de ilk kez yayınlanarak izleyicilerin dikkatini çekti. Komedi türünde çekilen filmin yönetmen koltuğunda Günay Günaydın oturuyor. Peki, Yıldızlar Da Kayar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yıldızlar Da Kayar hangi yıl çekildi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 00:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yıldızlar Da Kayar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Yıldızlar Da Kayar hangi yıl çekildi?

Yıldızlar Da Kayar filmi komedi severler tarafından araştırılmaya başladı. Koray Yeltekin'in senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Günay Günaydın üstleniyor. Yıldızlar Da Kayar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yıldızlar Da Kayar hangi yıl çekildi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıldızlar da Kayar, bir köyde altı ay yaşamak zorunda kalan bir popstarın hikayesini konu ediyor. Söyledikleriyle magazin gündeminden inmeyen Popstar Berkcan, yaşadığı talihsiz bir olayın ardından sosyal medyada linç edilir. Kamuoyu baskısı üzerine mahkeme, Berkcan'ı ışıltılı hayatından ve teknolojiden uzak olacağı bir köyde altı ay yaşamaya mahkum eder. Oldukça sıkıntılı günler geçiren Berkcan'ın köyde tek tanıdığı öğretmen Zeynep ve onun kız kardeşidir.

YILDIZLAR DA KAYAR OYUNCULARI

  • Cezmi Baskın
  • Ceyda Olguner
  • Cem Kılıç
Fırtına Savic ile anlaşma sağladı!
Sevilla'dan flaş En-Nesyri açıklaması!
DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi! İşte Ebru Özkan’ın yeni imajı!
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde yer alan 'ötanazi' ibaresi metinden çıkarıldı
Mourinho: Buraya kazanmak için geldik!
G.Saray'da sağ bek transferi sonuçlanıyor!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Savic ile anlaşma sağladı! Fırtına Savic ile anlaşma sağladı! 00:19
U19 Milli Futbol Takımı play-off'a hak kazandı! U19 Milli Futbol Takımı play-off'a hak kazandı! 23:41
Sevilla'dan flaş En-Nesyri açıklaması! Sevilla'dan flaş En-Nesyri açıklaması! 22:35
Mourinho: Buraya kazanmak için geldik! Mourinho: Buraya kazanmak için geldik! 20:19
Yabancı kuralında değişiklik! TFF açıkladı Yabancı kuralında değişiklik! TFF açıkladı 19:22
G.Saray kafilesi Avusturya'da! G.Saray kafilesi Avusturya'da! 19:05
Daha Eski
Mattia Croci-Torti: Hayalimiz F.Bahçe'yi elemek! Mattia Croci-Torti: Hayalimiz F.Bahçe'yi elemek! 18:51
Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i 18:32
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 17:36
Can Keleş Beşiktaş'ta Can Keleş Beşiktaş'ta 16:44
Uygun'dan Otyakmaz'a veda mesajı Uygun'dan Otyakmaz'a veda mesajı 16:39
1. Lig'de fikstür çekim tarihi açıklandı! 1. Lig'de fikstür çekim tarihi açıklandı! 15:46