Haberler Magazin MasterChef 10. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 22 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ

MasterChef 10. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 22 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ

MastercHef yeni sezonda final eleme turları devam ediyor. 22 Temmuz 2024 tarihli programda en iyi yaratıcı yemeği yaparak Danilo, Mehmet ve Somer şefi etkilemeye çalışan yarışmacılardan bir kişi ana kadroya girmeye hak kazanacak. İzleyenler MasterChef 10. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtlarını araştırırken detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 23:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef 10. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 22 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ

MasterChef ana kadro elemeleri sürüyor. 22 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelen bölümde asil kadroda yer alacak olan 10. yarışmacı için mücadele ediliyor. İzleyiciler ise MasterChef 10. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Güncel bilgileri ise sizler için derledik.

MASTERCHEF 10. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef ana kadroya giren 10. isim henüz belli olmadı. Program sonunda kazanan isim belli olduğunda güncel bilgileri haberimizin içerisindne takip edebilirsiniz.

Türk Telekom
Sevilla'dan flaş En-Nesyri açıklaması!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Orta sahaya dünya yıldızı! İmza an meselesi...
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde yer alan 'ötanazi' ibaresi metinden çıkarıldı
Yabancı kuralında değişiklik! TFF açıkladı
G.Saray'da sağ bek transferi sonuçlanıyor!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
U19 Milli Futbol Takımı play-off'a hak kazandı! U19 Milli Futbol Takımı play-off'a hak kazandı! 23:41
Sevilla'dan flaş En-Nesyri açıklaması! Sevilla'dan flaş En-Nesyri açıklaması! 22:35
Mourinho: Buraya kazanmak için geldik! Mourinho: Buraya kazanmak için geldik! 20:19
Yabancı kuralında değişiklik! TFF açıkladı Yabancı kuralında değişiklik! TFF açıkladı 19:22
G.Saray kafilesi Avusturya'da! G.Saray kafilesi Avusturya'da! 19:05
Mattia Croci-Torti: Hayalimiz F.Bahçe'yi elemek! Mattia Croci-Torti: Hayalimiz F.Bahçe'yi elemek! 18:51
Daha Eski
Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Lugano maçı 11'i 18:32
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 17:36
Can Keleş Beşiktaş'ta Can Keleş Beşiktaş'ta 16:44
Uygun'dan Otyakmaz'a veda mesajı Uygun'dan Otyakmaz'a veda mesajı 16:39
1. Lig'de fikstür çekim tarihi açıklandı! 1. Lig'de fikstür çekim tarihi açıklandı! 15:46
UEFA'dan Arda Güler paylaşımı UEFA'dan Arda Güler paylaşımı 15:25