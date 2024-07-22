MasterChef 10. yarışmacı kim oldu? | MasterChef ana kadroya kim girdi? 22 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ

MasterChef ana kadro elemeleri sürüyor. 22 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelen bölümde asil kadroda yer alacak olan 10. yarışmacı için mücadele ediliyor. İzleyiciler ise MasterChef 10. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Güncel bilgileri ise sizler için derledik.

MASTERCHEF 10. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef ana kadroya giren 10. isim henüz belli olmadı. Program sonunda kazanan isim belli olduğunda güncel bilgileri haberimizin içerisindne takip edebilirsiniz.