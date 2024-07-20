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BEN VE BABAM VATAN FİLMİNİN KONUSU NE? | Ben ve Babam - Vatan gerçek hikaye mi, kimi anlatıyor? Oyuncuları kim?

Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan'ın oturduğu Ben ve Babam filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Dram türündeki film Ben ve Babam hakkında arama motorlarında araştırılan 'Ben ve Babam filminin konusu ne, Ben ve Babam - Vatan gerçek hikaye mi, kimi anlatıyor? Oyuncuları kim?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 09:45
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BEN VE BABAM VATAN FİLMİNİN KONUSU NE? | Ben ve Babam - Vatan gerçek hikaye mi, kimi anlatıyor? Oyuncuları kim?

Ben ve Babam filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ben ve Babam filminin konusu ne? Ben ve Babam - Vatan gerçek hikaye mi, kimi anlatıyor? Oyuncuları kim? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BEN VE BABAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Ben ve Babam - Vatan, hayata karşı çekingen bir babanın, ailesini ve vatanını korumak için beklenmedik bir cesaret serüvenine atılmasını konu alıyor. Ayrılmak üzere olduğu eşiyle arasını düzeltmeye çalışan Cihangir, 15 Temmuz gecesi kendisini oğluyla birlikte darbenin tam ortasında bulur.

TÜRKSAT'ta mühendis olan Cihangir, darbecilerin yayınları keserek halkın direnişini kırma çabalarını engellemeye çalışır. Eğer darbeciler yayınları kesmeyi başarırlarsa, halk çağrıları duyamayacak ve direniş başlayamayacaktır. Cihangir, vatanını savunurken bir yandan da oğlunu koruma ve ailesini geri kazanma mücadelesi verir.

BEN VE BABAM FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ, KİMİ ANLATIYOR?

Film, eşiyle ayrılmak üzere olan ve TÜRKSAT'ta mühendis olarak çalışan Cihangir'in ailesini ve vatanını korumak için darbe girişimi sırasında oğlu Can ile yaşadıklarını anlatıyor. 15 Temmuz gecesi televizyon ekranlarından darbecilere karşı mücadelenin hikayesini konu edinen, şehitlerimize ve gazilerimize adanmış bir yapım olan Ben ve Babam - Vatan filmi, Türk milletinin mücadelesini ekranlara taşıyor.

BEN VE BABAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Hazım Körmükçü
  • Sevcan Yaşar
  • Ümit Kantarcılar
  • Burak Sarımola
  • Erkan Meriç
  • Cansu Fırıncı
  • Toprak Kıvılcım
  • Burcu Kirman
  • İlayda Yıldırım
  • Merve Üçer
  • Yusun Aytekin
  • Necip Karakaya
  • Hakan Boyav
  • Erdal Özyağcılar
  • Güzin Özyağcılar

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