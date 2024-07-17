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Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Kara Bela hangi yıl çekildi?

Burak Aksak yönetmenliğinde çekilen Kara Bela filmi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Komedi severlerin dikkatini çeken film 2015 yılında vizyona girmişti. Peki, Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 23:40
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Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Kara Bela hangi yıl çekildi?

Kara Bela filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlenirken, başrollerinde ise Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil bulunuyor. Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kara Bela hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları merak edilirken güncel bilgileri sizler için derledik.

KARA BELA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni, yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

KARA BELA OYUNCULARI

  • Erdal Tosun
  • Tarık Ünlüoğlu
  • Zihni Göktay
  • Zerrin Sümer
  • Hasibe Eren
  • Berat Yenilmez
  • İştar Gökseven
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