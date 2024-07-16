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Milyoner Aile yarışması izle atv | Milyoner Aile yarışması canlı

atv'nin yeni yarışma programı Milyoner Aile, 1. yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Türkiye'nin her ilinden katılım sağlanabilen, ailece milyonlar kazanılabilecek Milyoner Aile yarışmasını Engin Altan Düzyatan sunuyor. Programda cevabı zaten içinde olan video sorularını, ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlayarak ödül sahibi olabilirsiniz. İşte Milyoner Aile izleme linki ve program detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 10:17
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Milyoner Aile yarışması izle atv | Milyoner Aile yarışması canlı

Ailece Milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma programı heyecanla bekleniyor. İlk bölümüyle ekranlara geleck olan "Milyoner Aile" yarışmasına Türkiye'nin her ilinden katılabilirsiniz. Engin Altan Düzyatan'ın sunacağı Milyoner Aile'de her programda 4 aileden biri, 500 bin TL ödül kazanacak, ve ödülleri katlanarak milyonlara ulaşacak. İlk bölümü 16 Temmuz akşamı seyirci ile buluşacak olan Milyoner Aile yarışmasının canlı izleme linki haberimizde...

MİLYONER AİLE YARIŞMASI İZLE ATV

MİLYONER AİLE YARIŞMASI KONUSU

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! Çünkü yapmanız gereken tek şey cevabı zaten içinde olan video sorularını, ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak! Milyoner Aile'de, 15 soruya en çok doğru cevabı, en hızlı sürede veren aile her bölüm 500 bin liranın sahibi olurken, en az doğru cevabı, en uzun sürede veren bir aile programa veda ediyor.

MİLYONER AİLE YARIŞMASI İZLE ATV

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