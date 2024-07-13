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ÜÇLÜ TEHLİKE (Triple Frontier) FİLMİNİN KONUSU NE? | Üçlü Tehlike filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda J.C. Chandor'unoturduğu Üçlü Tehlike filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Suç ve aksiyon türündeki film Üçlü Tehlike hakkında arama motorlarında araştırılan 'Üçlü Tehlike filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:32
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ÜÇLÜ TEHLİKE (Triple Frontier) FİLMİNİN KONUSU NE? | Üçlü Tehlike filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Üçlü Tehlike filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini J.C. Chandor'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Üçlü Tehlike filminin konusu ne? Üçlü Tehlike oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÜÇLÜ TEHLİKE FİLMİNİN KONUSU NE?

Beş eski Özel Kuvvetler operasyon askeri, Güney Amerika'nın seyrek nüfuslu sınır bölgesinde bir soygun planlamak için bir araya gelir. 5 kişilik bu ekibin hedefi, şiddetiyle tanınan, zengin bir kartelin servetidir. Bu isimsiz kahramanlar prestijli kariyerlerinde ilk defa bu tehlikeli misyonu ülkeleri için değil, kendileri için üstleniyorlardır. Ancak olaylar beklenmedik bir dönüşle birlikte kontrolden çıkmaya başlar. İncelikli planları devasa bir kaosun içinde kaybolup gitmeye başladığı zaman bu beş üstün nitelikli adamın yetenekleri, sadakatleri ve ahlakları, hayatta kalmak için verdikleri zorlu mücadele sırasında kırılma noktasına itilecektir.

ÜÇLÜ TEHLİKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Tony Jaa
  • Iko Uwais
  • Tiger Hu Chen
  • Scott Adkins
  • Michael Jai White
  • Michael Bisping
  • Celina Jade
  • Selina Lo
  • Jeeja Yani
  • Ron Smoorenburg
  • Daniel Whyte
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