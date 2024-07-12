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MAĞARA (The Cave) FİLMİNİN KONUSU NE? | Mağara filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Bruce Hunt'ın oturduğu Mağara filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Korku ve aksiyon türündeki 2005 yapımı Mağara hakkında arama motorlarında araştırılan 'Mağara filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 14:21
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MAĞARA (The Cave) FİLMİNİN KONUSU NE? | Mağara filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Mağara filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Bruce Hunt'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Mağara filminin konusu ne? Mağara oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MAĞARA (THE CAVE) FİLMİNİN KONUSU NE?

Film Romanya'daki gizemli bir mağarada bir grup bilim adamının yaptığı araştırmalara odaklanıyor. Bu mağara herkes tarafından pek bilinmeyen bir ormanın içinde yer almaktadır. Sualtı mağarasıdır. Bu bölgede bir araştırma yapabilmek için derinlere inmek gerekir ve bu amaçla Amerika'dan özel bir ekip çağrılır. Bu özel ekip mağaradayken bir patlama meydana gelir ve kapı kapanır. Artık geri dönüş yoktur. Hapsolan ekip artık, bu gizemli mağarada karşılacakları korkunç yaratıklarla baş etmek zorundadırlar.

MAĞARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Cole Hauser
  • Piper Perabo
  • Lena Headey
  • Morris Chestnut
  • Eddie Cibrian
  • Daniel Dae Kim
  • Marcel Iureş
  • Rick Ravanello
  • Kieran Darcy-Smith
  • Vlad Rădescu
  • Brian Steele
  • Simon Kunz
  • Alin Panc
  • Zoltan Butuc
  • David Kennedy
  • Patrick Tatopoulos
  • Kim Seo-yeong
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