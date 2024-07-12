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DANGAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Dangal filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Hint sineması Bollywood'un en ünlü oyuncularından Aamir Khan'ın yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde yer aldığı Dangal filmi, sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Gerçek bir hikayeye dayanan film hakkında araştırılan Dangal filminin konusu nedir? Dangal filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 13:53 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 13:54
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DANGAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Dangal filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Bollywood'un Türkiye'de en çok sevilen oyuncularından Aamir Khan'ın yaşanmış bir hikayeye dayanan Dangal filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor... Konusu, youncu kadrosu ve çekim zamanı araştırılan film hakkında tüm merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

DANGAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır.

DANGAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan
  • Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
  • Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
  • Genç Geeta - Zaira Wasim
  • Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
  • Genç Babita - Suhani Bhatnagar
  • Rohit Shankarwar
  • Vivan Bhatena
  • Aparshakti Khurrana
  • 2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile
  • Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

DANGAL FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2016 Hindistan yapımı biyografik spor-dram filmi olan Dangal, 2 saat 41 dakika sürmektedir.

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