Katil Avcısı filmi ilk kez 19 Ekim 2018 tarihinde vizyona girmişti. Donovan Marsh yönetmenliğinde çekilen film, Arne Schmidt ve Jamie Moss imzası taşıyor. Katil Avcısı (Hunter Killer) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Katil Avcısı filmi hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları merak edilirken detayları sizler için derledik.

KATİL AVCISI (HUNTER KILLER) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Katil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını engellemeye çalışan bir yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Kuzey Buz Denizi'nin metrelerce altında, Yüzbaşı Joe Glass (Gerard Butler) önderliğindeki bir Amerikan denizaltısı, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya'ya karşı gizli bir darbe planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini öğrenir. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, kaçırılan Rusya başbakanını kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı'na engel olmak için düşman hattına sızmalıdır.

"Kod Adı: Olympus", "Uzaydan Gelen Fırtına" ve "Suç Takımı" gibi aksiyon filmlerinde izlediğimiz Gerard Butler'ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Donovan Marsh oturuyor. Başrol Butler'a filmde, "En Karanlık Saat" ile bu sene Oscar kazanan Gary Oldman, geçtiğimiz sene "John Wick 2"de izlediğimiz Common, Emmy adaylığı bulunan Linda Cardellini, geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan İsveçli aktör Michael Nyqvist, "Black Sails" dizisinden tanıdığımız Toby Stephens, Caroline Goodall ve Ryan McPartlin gibi isimler eşlik ediyor. Filmin senaryosunu ise Arne Schmidt ve Jamie Moss kaleme alıyor.

KATİL AVCISI OYUNCULARI

Gerard Butler

Gary Oldman

Michael Nyqvist

Linda Cardellini

Toby Stephens

Common