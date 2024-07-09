TV YAYIN AKIŞI 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?1010

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 10 Temmuz TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (10 TEMMUZ)

09.20 - Kasaba Doktoru

12.35 - Lingo Türkiye

14.00 - Seksenler

15.15 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - KupaSaati

22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması "Hollanda-İngiltere"

ATV YAYIN AKIŞI (10 TEMMUZ)

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Sen Anlat Karadeniz

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Görevimiz Tatil

16.00 - Kardeşlerim

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Cehennem Üçgeni

KANAL D YAYIN AKIŞI (10 TEMMUZ)

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Magazin D Yaz

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - İnci Taneleri

16:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Turnike

SHOW TV YAYIN AKIŞI (10 TEMMUZ)

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI (10 TEMMUZ)

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:30 - Yüksek Sosyete

16:15 - Erkenci Kuş

19:00 - Star Haber

20:00 - Aykut Enişte

TV8 YAYIN AKIŞI (10 TEMMUZ)