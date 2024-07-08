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Müjdemi İsterim filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Müjdemi İsterim hangi yıl çekildi?

Müjdemi İsterim filmi komedi severlerin dikkatini çekti. Ahmet Kural ve Ecem Erkek'in başrolünde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Yardımcı oturuyor. Müjdemi İsterim filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Müjdemi İsterim hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları merak edilirken detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 01:20
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Müjdemi İsterim filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Müjdemi İsterim hangi yıl çekildi?

İlk kez 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona giren Müjdemi İsterim filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği filmin senaryosunu ise yönetmenin kendisiyle birlikte Olcay Onur Kaya kalem aldı. Peki, Müjdemi İsterim filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Müjdemi İsterim hangi yıl çekildi? İşte yanıtı...

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde'nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut'u, Leyla dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder. Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut'un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.

MÜJDEMİ İSTERİM OYUNCULARI

  • Ahmet Kural
  • Ecem Erkek
  • Mehmet Özgür
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