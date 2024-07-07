Mel Gibson'ın başrolünd eyer aldığı Panama filmi TV'de ilk kez ekrana geliyor. Panama filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Panama hangi yıl çekildi? sorguları yapılırken 2022 yılında vizyona giren filmle ilgili tüm detayları sizler için derledik.

PANAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

ABD, bir diktatörden kurtulmak için Panama'yı işgal etmenin eşiğindeyken, eski bir denizci olan Becker, CIA ajanı Stark tarafından çok gizli bir silah ticareti görevi için işe alınır. Becker, İç Savaşın kaosunda yol alırken, suikastçılarla savaşmalı ve görevini tamamlamak için düşmanla pazarlık yapmalıdır.

PANAMA OYUNCULARI