GELİNİM MUTFAKTA ŞAMPİYON KİM OLDU? | Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ŞAMPİYON KİM OLDU? | Gelinim Mutfakta'nın sezon finali için kader anı geldi. 3 hafta boyunca en çok çeyreği kazanan birinci gelin 50, ikinci gelin ise 30 altın bileziğin sahibi olacak. Son bölüme kadar Zeynep 5, Başak 3, Damla 5, Kıymet gelin ise 7 çeyrek altının sahibi oldu. Peki Gelinim Mutfakta şampiyon kim oldu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta sezon finalinde şampiyon olan ve 50 bileziği alan gelin, 1420. bölüm sonunda belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA KİM İKİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta sezon finalinde ikinci olan ve 30 bileziği alan gelin, 1420. bölüm sonunda belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 5 TEMMUZ ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

4 Temmuz Perşembe günü kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını alan Kıymet gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GELİNİN KAÇ ÇEYREK ALTINI VAR?

Zeynep gelin: 5 çeyrek altın

Başak gelin: 3 çeyrek altın

Damla gelin: 5 çeyrek altın

Kıymet gelin: 7 çeyrek altın