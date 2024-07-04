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Tamirci (Fast Charlie) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Tamirci hangi yıl çekildi?

Tamirci filmi TV'de ilk kez yayınlanıyor. Fast Charlie orijinal ismiyle de bilinen film izleyiciler tarafından dikkat çekti. Filmin yönetmen koltuğunda Phillip Noyce otururken Tamirci (Fast Charlie) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tamirci hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 20:51
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Tamirci (Fast Charlie) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Tamirci hangi yıl çekildi?

Orijinal ismi Fast Charlie olan Tamirci filmi izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. 2023 yılında vizyona giren film aksiyon türünde çekildi. Peki, Tamirci (Fast Charlie) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tamirci hangi yıl çekildi? İşte yanıtı...

TAMİRCİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Charlie Swift, namı diğer Hızlı Charlie büyük sorunu olan bir tamircidir: vurduğu hedefin kafası eksiktir ve Charlie ye ancak cesedin kimliği tespit edilebilirse ödeme yapılacaktır. Charlie'nin yolu kurbanın eski karısı Marcie ile kesişir. Charlie ve Marcie, New Orleans'ın en acımasız gangsteri ile karşı karşıya gelir. Öte yandan Charlie en iyi arkadaşı ve akıl hocası Stan Mullis'i kaybeder ve onun mirasını korumak için eski dostlarına savaş açar.

TAMİRCİ FİLMİ OYUNCULARI

  • Pierce Brosnan
  • James Caan
  • Morena Baccarin
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