Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 4 Temmuz Gelinim Mutfakta hangi gelinin kaç çeyreği var?

GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 4 Temmuz Gelinim Mutfakta hangi gelinin kaç çeyreği var?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Sezon finaline sayılı günler kala çeyrek altını kazanan gelin kritik avantaja sahip olacak. Peki Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 4 Temmuz Gelinim Mutfakta hangi gelinin kaç çeyreği var? detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 11:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 4 Temmuz Gelinim Mutfakta hangi gelinin kaç çeyreği var?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 4 TEMMUZ? | Gelinim Mutfakta'nın 1419. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmanın sezon finalinde 3 hafta boyunca en çok çeyreği kazanan birinci gelin 50, ikinci gelin ise 30 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 4 Temmuz Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 4 TEMMUZ ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

YEŞİL MANTI TARİFİ | Yeşil mantı nasıl yapılır? Yeşil mantı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları Devamını Oku BUNU DA OKU

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

3 Temmuz Çarşamba günü kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını alan Kıymet gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GELİNİN KAÇ ÇEYREK ALTINI VAR?

Zeynep gelin: 5 çeyrek altın

Başak gelin: 3 çeyrek altın

Damla gelin: 4 çeyrek altın

Kıymet gelin: 6 çeyrek altın

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 6. sezon finali serisi 3 hafta sürecek ve bu süre boyunca eleme yapılmayacak. 3 haftanın sonunda en çok çeyrek altını alan birinci 50 bilezik, ikinci ise 30 bilezik alacak.

F.Bahçe'den Atletico'ya dev transfer!
G.Saray'dan sol kanat hamlesi!
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Mourinho istedi, Fenerbahçe'yi seçti! Galatasaray'a şok...
Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Merih Demiral ve A Milli Takım'a destek
G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu
İspanyollar Kerem'in peşinde! Galatasaray'ın kararı...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ PERŞEMBE
Gelinim Mutfakta çeyreği kim kazandı 3 Temmuz?
YEŞİL MANTI TARİFİ | Yeşil mantı nasıl yapılır? Yeşil mantı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Bedelli askerlik ne kadar oldu? | 2024 bedelli askerlik temmuz ara zammı
Yaz yağmurları geri döndü! İstanbul'da yağmur var mı? İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanyollar Kerem'in peşinde! Galatasaray'ın kararı... İspanyollar Kerem'in peşinde! Galatasaray'ın kararı... 10:49
İrfan Can Eğribayat'ın acı günü İrfan Can Eğribayat'ın acı günü 10:27
G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu 10:24
Portekiz - Fransa maçı ne zaman? Portekiz - Fransa maçı ne zaman? 10:00
F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! 10:00
G.Saray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! G.Saray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! 09:45
Daha Eski
İspanya - Almanya maçı ne zaman? İspanya - Almanya maçı ne zaman? 09:44
F.Bahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! F.Bahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! 09:22
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:20
Beşiktaş'a Polonyalı golcü! Beşiktaş'a Polonyalı golcü! 01:00
F.Bahçe Hojbjerg'i istiyor! Transferde koz Mourinho F.Bahçe Hojbjerg'i istiyor! Transferde koz Mourinho 00:47
F.Bahçe'den Milik bombası! F.Bahçe'den Milik bombası! 00:37