Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

4 Temmuz TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 01:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 4 Temmuz TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (4 TEMMUZ)

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI (4 TEMMUZ)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Benim Adım Feridun
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Alan

KANAL D YAYIN AKIŞI (4 TEMMUZ)

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Magazin D Yaz
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Aşk-ı Memnu

SHOW TV YAYIN AKIŞI (4 TEMMUZ)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Dünya Güzellerim Tatilde

STAR TV YAYIN AKIŞI (4 TEMMUZ)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Yüksek Sosyete
  • 16:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Yol Arkadaşım

TV8 YAYIN AKIŞI (4 TEMMUZ)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Zaniolo transferini duyurdular! İşte İtalyan yıldızın yeni adresi...
MSB'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 terör hedefi vuruldu
Orkun ve Okay konuştu! "Bize tarih yazmak yakışır"
Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gelinim Mutfakta çeyreği kim kazandı 3 Temmuz?
Tenet filminin konusu ne?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 TEMMUZ rakamları
ZİRAAT BANKASI 600 PERSONEL ALIMI 2024
AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2024 | Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de hazırlıklar Avusturya'da sürüyor Fenerbahçe'de hazırlıklar Avusturya'da sürüyor 22:21
Wout Weghorst'tan Beşiktaş açıklaması! Wout Weghorst'tan Beşiktaş açıklaması! 21:12
Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi! Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi! 20:01
Galatasaray transferi duyurdu! Galatasaray transferi duyurdu! 19:38
Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! 19:14
Beşiktaş'ta Rafa Silva takıma katıldı Beşiktaş'ta Rafa Silva takıma katıldı 18:40
Daha Eski
G.Saray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor G.Saray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor 18:32
G.Saray Mertens'in sözleşmesini uzattı! G.Saray Mertens'in sözleşmesini uzattı! 18:16
Mourinho Barça'nın yıldızını istedi! Mourinho Barça'nın yıldızını istedi! 15:46
Anlaşma tamam! 104 milyon Euro... Anlaşma tamam! 104 milyon Euro... 15:42
F.Bahçe'de yeni sezon öncesi yoğun mesai F.Bahçe'de yeni sezon öncesi yoğun mesai 15:25
Fırtına yeni sezona hazırlanıyor Fırtına yeni sezona hazırlanıyor 15:21