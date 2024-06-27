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Aranan Adam (Wanted Man) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Aranan Adam hangi yıl çekildi?

Orijinal ismi Wanted Man olan Aranan Adam filmi macerasever izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Bir polis memuru ve kartel çetesini anlatan filmin yönetmen koltuğnda Dolph Lundgren oturuyor. Aranan Adam (Wanted Man) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Aranan Adam hangi yıl çekildi? sorularının cevapları merak edilirken detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 01:39
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Aranan Adam (Wanted Man) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Aranan Adam hangi yıl çekildi?

Aranan Adam (Wanted Man) filmi TV'de ilk kez yayınlanarak ilgi çekti. Michael Worth ve Dolph Lundgren'in senaryosunu birlikte kaleme aldığı filmin konusu araştırılıyor. Peki, Aranan Adam (Wanted Man) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Aranan Adam hangi yıl çekildi? İşte detaylar...

ARANAN ADAM (WANTED MAN) KONUSU NEDİR?

Bir kartel çatışması birkaç DEA görevlisini öldürdüğünde, yaşlanan bir polis memuru bir görgü tanığı bulmalı ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmelidir. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.

ARANAN ADAM OYUNCULARI

Dolph Lundgren

Kelsey Grammer

Michael Paré

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