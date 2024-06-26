Haberler Magazin Kader (Fatum) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? | Kader filmi ne zaman çekildi? - TV'DE İLK KEZ!

Kader (Fatum) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? | Kader filmi ne zaman çekildi? - TV'DE İLK KEZ!

Luis Tosar ve Alex Garcia'nın başrolü paylaştığı Kader filmi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. TV'de ilk kez ekrana gelen filmin yönetmen koltuğunda Juan Galinanes oturuyor. Peki, Kader (Fatum) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kader filmi ne zaman çekildi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 01:02
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Kader (Fatum) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? | Kader filmi ne zaman çekildi? - TV'DE İLK KEZ!

Orijinal adı Fatum olan Kader filmi TV'de ilk kez izleyici karşısına geçiyor. 2023 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda başarılı isimler yer alıyor. Kader (Fatum) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kader filmi ne zaman çekildi? sorularının yanıtı merak edilirken detayları ve bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

KADER (FATUM) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sergio (Luis Tosar), ailesini kaybetmemek ve kumar sorunundan dolayı bozulan evliliğini kurtarmak için çabalayan biridir. Pablo (Alex Garcia), ulusal polis memurudur. Pablo'nun 6 yaşındaki oğlu ağır bir kalp hastasıdır ve organ nakli listesindedir. Bu iki ailenin yolları beklenmedik şekilde keşisir. Sergio, ailesiyle tekrar barışma şansını yakalasa da, kumar alışkanlığından vazgeçemez. Son bir kez daha oynamaya karar verir ve eşinin parasını çalar. Ancak işler, kumarhanenin soygunuyla tamamen altüst olur. Pablo, çocuğunun kalp nakli beklediği sırada bu soygunu önlemekle görevlendirilir. Ancak kendi kişisel sorunları ve endişeleri, görevine odaklanmasını zorlaştırır. Sergio ve Pablo'yu biraraya getiren soygun hayatlarında yeni kararlar almalarına yol açacaktır.

KADER (FATUM) OYUNCULARI

  • Luis Tosar
  • Alex Garcia
  • Elena Anaya

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