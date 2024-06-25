TV YAYIN AKIŞI 26 HAZİRAN ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 26 Haziran TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (26 HAZİRAN)

07.40 - Kara Tahta

10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

18.00 - Ana Haber

19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"

21.00 - Kupa Saati

22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"

ATV YAYIN AKIŞI (26 HAZİRAN)

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Alan

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Mutfak Bahane

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Vanguard

KANAL D YAYIN AKIŞI (26 HAZİRAN)

07:00 - Afili Aşk

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 - Gırgıriye'de Cümbüş

15:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Turnike

SHOW TV YAYIN AKIŞI (26 HAZİRAN)

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI (26 HAZİRAN)

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Güzel Köylü

19:00 - Star Haber

20:00 - Süt Kardeşler

TV8 YAYIN AKIŞI (26 HAZİRAN)