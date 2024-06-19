Haberler Magazin Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Yol Arkadaşım 2 ne zaman, nerede çekildi?

Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Yol Arkadaşım 2 ne zaman, nerede çekildi?

Yol Arkadaşım 2, ilk filmin ardından izleyicilerden tam not aldı. Film hayallerinin peşinden giderken, hayatın gerçekleriyle karşılaşacak olan Onur ve Şeref'in hikayesine odaklanıyor. Film ile ilgili arama motorlarında araştırma yapanlar Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yol Arkadaşım 2 ne zaman, nerede çekildi? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 23:05 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 20:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Yol Arkadaşım 2 ne zaman, nerede çekildi?

İlk filmin devamı olan Yol Arkadaşım 2 çekildiği atmosfer ve konusu dolayısıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel otururken komedi severler Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yol Arkadaşım 2 ne zaman, nerede çekildi? sorguları yapıyor. İşte detaylar...

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI

İbrahim Büyükak

Oğuzhan Koç

Ezgi Eyüboğlu

Türk Telekom
Panzerler zorlanmadan kazandı!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’e damga vurmuştu! Büyük şok: Arda Güler’in yeni takımı ortaya çıktı…
Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı! Çiftçilere hasat için saat verildi... Boğaz ve 'Tarihi Alan' açılacak
Düelloda kazanan yok!
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YAYIN AKIŞI 19 HAZİRAN 2024
BUZ DEVRİ 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Haziran)
98. Gazi Koşusu ne zaman?
ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batshuayi Galatasaray'da! Batshuayi Galatasaray'da! 19:47
Abdülkerim Bardakcı'dan Arda ve Samet sözleri! Abdülkerim Bardakcı'dan Arda ve Samet sözleri! 16:50
G.Saray'da ayrılık krizi! G.Saray'da ayrılık krizi! 16:17
G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! 16:02
Başakşehir'in rakibi belli oldu! Başakşehir'in rakibi belli oldu! 15:36
G.Saray transferi açıkladı G.Saray transferi açıkladı 15:00
Daha Eski
Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı 14:46
Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam 14:31
Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oldu Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oldu 14:29
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? 14:29
Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? 14:18
Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı! Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı! 13:56