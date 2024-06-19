YAYIN AKIŞI 19 HAZİRAN 2024 | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı - Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 19 Haziran TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 HAZİRAN)

07.25 - Kara Tahta

10.15 - Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

16.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Arnavutluk"

18.00 - Ana Haber

19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-Macaristan"

22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İskoçya-İsviçre"

ATV YAYIN AKIŞI (19 HAZİRAN)

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Akıncı Çizgi Dizi

11.00 - Yok Artık 2

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Mutfak Bahane

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Buz Devri 5

KANAL D YAYIN AKIŞI (19 HAZİRAN)

07:00 - Afili Aşk

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yalan

13:00 - Gırgıriye'de Şenlik Var

15:45 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Turnike

22:45 - Çok Akustik

SHOW TV YAYIN AKIŞI (19 HAZİRAN)

08:15 - Arım Balım Peteğim

10:15 - İbo ile Güllüşah

12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Tokatçı

STAR TV YAYIN AKIŞI (19 HAZİRAN)

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Güzel Köylü

19:00 - Star Haber

20:00 - Yol Arkadaşım 2

TV8 YAYIN AKIŞI (19 HAZİRAN)