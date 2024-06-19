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Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? | Bana Masal Anlatma oyuncuları kimlerdir?

Bana Masal Anlatma filmi ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı. Oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla dikkat çeken filmin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Bana Masal Anlatma oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtları araştırılırken detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 22:48 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 22:48
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Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? | Bana Masal Anlatma oyuncuları kimlerdir?

Bana Masal Anlatma filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Film sinema severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU

Hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir. Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI

Bana Masal Anlatma filminin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hande Doğandemir, Fatih Artman, Çağlar Ertuğrul, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Leyla ile Mecnun'un senaristi Burak Aksak üstleniyor.

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