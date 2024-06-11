Kurban nasıl yatırılır? | Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? - DİYANET 2024

KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER | Zilhicce ayının 10. günü idrak eidlen Kurban Bayramı'nda İslam alemi kurban ibadetini yerine getiriyor. Kurban kesiminde esas olan ise hayvanın eziyet görmeden, olabilecek en az seviyede acı çekmesini sağlayarak ibadetin gerçekleştirilmesidir. Peki, Kurban nasıl yatırılır? Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Bilinmesi gereken tüm detayları sizler için derledik.

KURBAN NASIL YATIRILIR?

Kurban kesiminde ilk olarak uyulması gereken hayvanın eziyet görmeden, olabilecek en az seviyede acı çekmesini sağlayarak ibadeti gerçekleştirilmesidir. Bu yüzden kurban kesimine giderken hayvan zorlanmadan, eziyet edilmeden götürülmelidir. Kurban kesiminde deve kıbleye karşı sağ tarafa doğru yatırılır ancak onun dışında olan büyük ve küçükbaş hayvanlar kıbleye karşı olmak üzere sol tarafa yatırılır.

Ardından hayvanın üç ayağı kesim sırasında zorluk yaşanmaması için sağlamca bağlanır. Kurban kesimini gerçekleştirecek kişi Allahü Ekber, Allahü ekber, lâ İlâhe illallahü vellahü ekber, Allahü Ekber diyerek ardından Lillahilhamd. Bismillâhi Allahü ekber tekbiri getirerek kesimi gerçekleştirir. Bunun yanı sıra sadece besleme getirip Allahü ekber dese de kesim kabul olur.

İslama göre kesimin gerçekleşmesi için kesilen hayvanın nefes ve yemek borusu ile şah damarının ikisinin kesilmiş olmalıdır. Bu işlem doğru yapıldığı takdirde kurbanın sahibi olan kişi iki rekât namaz kılarak duasını eder.