Hababam Sınıfı Tatilde hangi yıl çekildi? | Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları

Hababam Sınıfı serisinin dördüncü filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde yıllar geçse de hala en sevilen komedi filmleri arasında yer alıyor. Kemal Sunal'ın Hababam Sınıfı serisinde oynadığı son bölüm olan film, zaman zaman izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hababam Sınıfı Tatilde hangi yıl çekildi? sorusunun yanıtı merak edilirken filmle ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

HABABAM SINIFI TATİLDE HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Tatilde; 1977 yapımı, Hababam Sınıfı film serisinin dördüncü filmi olan Türk komedi filmidir. Serinin ilk filminden beri oynayan Güdük Necmi karakterini canlandıran Halit Akçatepe'nin olmadığı ilk ve İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın da Hababam Sınıfı serisinde oynadığı son filmdir. Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Şener Şen'in oynadığı filmin senaryosunu Sadık Şendil yazarken, yönetmenliğini ve yapımcılığını Ertem Eğilmez yapmıştır.

HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen dört kız öğrenciyi kabul eder. Bu dört kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar.

Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında her zamanki gibi Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise, öğrencilerin bir süre izcilik kampına gitmesidir.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI